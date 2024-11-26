26 ноября в Таганроге по техническим причинам ограничили подачу электроэнергии в домах на нескольких улицах города. Об этом сообщили в городской администрации.

Отключено электроснабжение на улицах Калинина, 98-106, Большой Бульварной, 2-10, Ремесленной, 2-14 и Транспортной, 127-137.

Работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить до 13.00. Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, будьте осторожны.

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