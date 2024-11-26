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В Таганроге по техническим причинам отключили свет на нескольких улицах

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26 ноября в Таганроге по техническим причинам ограничили подачу электроэнергии в домах на нескольких улицах города. Об этом сообщили в городской администрации.

Город

Отключено электроснабжение на улицах Калинина, 98-106,  Большой Бульварной, 2-10, Ремесленной, 2-14 и Транспортной, 127-137.

Работы по восстановлению электроснабжения планируется завершить до 13.00. Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, будьте осторожны.

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Фото из архива

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Таганрогская правда
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