25 и 26 ноября в Таганроге снова будут отключать свет

В предстоящие понедельник и вторник в Таганроге энергетики продолжат плановые работы на электросетях. О предстоящих отключениях света горожан продолжает информировать глава города Светлана Камбулова.

25 ноября с 09.00 до 17.00 без электричества останутся жители 25-го переулка, 1-21, 24-го переулка, 2-20, 23-го переулка, 2-10, 22-го переулка, 2-10, 21-го переулка, 2-10. А также улиц Евминенко, 1-15, Октябрьской, 56-72, Торговой, 2-20.

26 ноября с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах 1-й Котельной, 1-12, М. Горького, 51-76 и в переулках Заводском, 1-9, Фабричном, 1-8, Шефском, 33-38.

Фото из архива «ТП»