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В Таганроге по решению суда снесли шесть аварийных домов

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В Таганроге прокуратура в судебном порядке добилась сноса аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории города. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

#ЖКХ

Во время проверки соблюдения органом местного самоуправления федерального законодательства сотрудники прокуратуры выяснили, что в Таганроге расположено шесть многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.

«Здания представляли опасность для граждан из-за угрозы обрушения, однако городской администрацией длительное время не принимались меры к их сносу. Прокуратурой в орган местного самоуправления было внесено представление. А в суд направлено исковое заявление с требованием устранить нарушения», — сообщили в ведомстве.

В результате, суд удовлетворил требования прокуратуры и  сейчас дома снесены. Адреса, где они находились, источник не сообщает.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ни одна из транспортных компаний не соответствует нормативам.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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