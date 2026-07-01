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В Таганроге по просьбам жителей провели объезд и приняли в работу обращения

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Сегодня, 1 июля 2026 года, в Таганроге прошел плановый объезд территорий, организованный для решения проблем, которые ранее обозначили местные жители. Маршрут включал несколько адресов, где представители власти выслушали обращения и сразу включили ряд задач в рабочий план.

#ЖКХ

Так, на улице Базарной, 8, жители попросили провести обрезку деревьев, очистить русло реки Малая Черепаха, установить недостающую решетку на мостиках через балку и отремонтировать уличный фонарь. Все эти вопросы уже приняты к исполнению.

По адресу: улица Щаденко, 1, местный житель пожаловался на подтопление территории во время дождей.

«Ситуацию обсудили на месте, наметили план действий, а само решение проблемы запланировано на сентябрь», — пояснил замглавы администрации Таганрога по вопросам городского хозяйства Егор Долматов.

На пересечении переулка Гоголевского и улицы Розы Люксембург горожане попросили прочистить ливневую систему. Как выяснилось, работы там уже проводились весной, однако адрес внесли в план на июль для повторной очистки.

У дома № 22 по улице Чучева старшая по дому обратилась с просьбой скосить траву на муниципальной территории перед зданием и обрезать деревья.

«Специалисты оценят объем работ, составят план и включат этот адрес в график на текущий год. Задача масштабная, но будут приложены все усилия для ее выполнения», — отметил Егор Долматов.

Кроме того, в ходе объезда был осмотрен сквер Почтовый. Напомним, в конце июня здесь высадили 16 новых деревьев: 10 «каркасов южных» и 6 бархатов амурских. Также территорию украсили кустарники — 4 розы, 4 жимолости, 2 миндаля и 8 сиреней. Благоустроенное общественное пространство в историческом центре Таганрога стало для горожан популярным местом отдыха.

Фото: МАХ Егора Долматова

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Таганрогская правда

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