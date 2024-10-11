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В Таганроге по программе капремонта отремонтировали пятиэтажку на Морозова

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До конца 2024 года в Таганроге планируется отремонтировать 35 фасадов МКД, из них шесть являющихся или имеющих признаки объектов культурного наследия, сообщает Фонд капитального ремонта Ростовской области.

Город

В начале октября завершен капитальный ремонт пятиэтажного многоквартирного дома № 5/1 по улице Морозова.

«В разгар теплой осени самым активным образом идет сезон ремонтов в Таганроге. Буквально на днях окончен капитальный ремонт фасада, подвала и фундамента МКД на улице Морозова. Выполнением работ занималась подрядная организация ООО «Новатор» при самом активном участии жителей дома», — рассказали в ФКР по региону.

В ходе ремонта в МКД был проведен комплекс работ. Это очистка фасада с ремонтом межпанельных стыков и последующим окрашиванием, ремонт лицевой части панельных плит и входных групп, включая «козырьки». Также отремонтированы цоколь пятиэтажки, подвальные помещения, низ балконных плит. Балконы обшили профлистом. В рамках ремонта фундамента обустроены отмостки.

Отмечается, что новый цвет фасада выбирали жители МКД.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге после капремонта преобразился старый дом на улице Бабушкина.

Фото: страница Вконтакте ФКР по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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