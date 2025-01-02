В Таганроге энергетики заменили более 30 км воздушных линий

В минувшем году в Таганроге специалисты ПАО «Россети Юг» провели капитальный ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования. В том числе 30,55 км воздушных линий 0,4 кВ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, работы велись на 33 трансформаторных подстанциях, расположенных в центральном и промышленном районах города. А также на 3,6 км кабельных линий 6-10 кВ, 1,45 км кабельных линий 0,4 кВ и 30,55 км воздушных линий 0,4 кВ, где старые провода были заменены самонесущими изолированными. Все эти объекты играют важную роль в обеспечении электроэнергией коммунальной инфраструктуры, социально значимых учреждений и жилых домов города.

«Конечно, аварийные ситуации могут возникать. И мы всегда оперативно сообщаем об этом через официальные страницы администрации. Благодаря проведенным работам, энергетикам удалось значительно улучшить состояние оборудования и повысить надежность подачи электричества более чем 40 тысячам наших горожан», — подчеркнула Светлана Камбулова.

И добавила, что предстоит еще немало работы в 2025 году, чтобы обеспечить надёжное и качественное электроснабжение для каждого жителя Таганрога.

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Фото rosseti-yug.ru