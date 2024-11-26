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В Таганроге планируют реализовать 14 инициативных проектов в 2025 году

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В Таганроге 14 проектов в рамках губернаторской программы «Сделаем вместе» планируется реализовать в 2025 году. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

Среди запланированных инициативных проектов создание «Тропы здоровья и долголетия» на территории ЦСО и беговой дорожки с полимерным покрытием на территории школы № 12, обустройство многофункциональных спортивных площадок на улице Морозова, 11, на территориях школ №№ 35, 9 и гимназии имени А.П. Чехова.

Ремонт тротуаров по улицах Большой Бульварной (от ул. Седова до ул. Большая Бульварная, 12-1), С. Шило (от ул. Пархоменко до ул. Сызранова, нечетная сторона). Устройство ограждения, систем видеонаблюдения и контроля управления доступом спортивных сооружений по ул. Адмирала Крюйса, 2-16, благоустройство спортзала и раздевалок школы № 37.

Также планируется ремонт класса для хореографии и раздевалки в здании ЦВР. И приобретение антрактно-раздвижного занавеса для ДК «Фестивальный», комплекта звукового оборудования для «Зеленого театра» в парке имени Горького, оборудования для скейт-парка для парка 300-летия Таганрога.

«При поддержке депутатов и жителей города мы сможем претворить в жизнь все эти планы. На первый взгляд небольшая, точечная работа меняет облик нашего города и учреждений, создает комфортные условия для занятий спортом и творчеством. Такие проекты необходимы. Надеюсь, что губернаторская программа будет и дальше помогать реализовывать инициативы таганрожцев», написала в своем telegram-канал Светлана Камбулова.

Кстати, в этом году в губернаторской программе «Сделаем вместе!» участвовало 11 проектов. На 2025 год подготовлено на три больше.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершено благоустройство территории ДК «Фестивальный».

 Фото donland.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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