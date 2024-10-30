В Таганроге планируют отремонтировать фасады трех учреждений дополнительного образования и двух школ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, сейчас ведется активная работа по формированию бюджета на очередной трехлетний период. Определяются объекты, требующие финансирования в первоочередном порядке. Один из них – здание Центра внешкольной работы, расположенное на пересечение улицы Петровской и Итальянского переулка. Оно было построено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения. В центре занимаются в кружках и секциях почти 2000 ребят, работают 100 человек сотрудников и почти 200 объединений дополнительного образования. Сейчас фасад нуждается в капитальном ремонте.

«Работы дорогостоящие. В 2023-2024 годах разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Рассчитываю на поддержку Губернатора РО, депутатов Законодательного собрания РО и депутатов городской думы Таганрога. Надеюсь, что объект будет учтен при формировании бюджета на 2025-2027 годов», — отметила Светлана Камбулова.

По ее словам, также готова проектно-сметная документацию на ремонт фасадов и кровли Центра технического творчества на улице К. Либкнехта, 147 и Дворца детского творчества на улице Чехова, 267. Кроме того, в капитальном ремонте нуждаются фасадные части и входные группы зданий школ №№ 37 и 21.

«Документы тоже готовы и тоже прошли госэкспертизу. Сейчас стоит вопрос о выделении средств на проведение работ. Решать его будем также с правительством региона», — рассказала глава города.

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Фото t.me/KambulovaSvetlana