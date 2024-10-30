Главная » Город

В Таганроге планируют отремонтировать фасад здания в центре города

На чтение 2 мин Просмотров 89 Опубликовано

В Таганроге планируют отремонтировать фасады трех учреждений дополнительного образования и двух школ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Город

По ее словам, сейчас ведется активная работа по формированию бюджета на очередной трехлетний период. Определяются объекты, требующие финансирования в первоочередном порядке. Один из них – здание Центра внешкольной работы, расположенное на пересечение улицы Петровской и Итальянского переулка. Оно было построено в XIX веке и является объектом культурного наследия регионального значения. В центре занимаются в кружках и секциях почти 2000 ребят, работают 100 человек сотрудников и почти 200 объединений дополнительного образования. Сейчас фасад нуждается в капитальном ремонте.

«Работы дорогостоящие. В 2023-2024 годах разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Рассчитываю на поддержку Губернатора РО, депутатов Законодательного собрания РО и депутатов городской думы Таганрога. Надеюсь, что объект будет учтен при формировании бюджета на 2025-2027 годов», — отметила Светлана Камбулова.

По ее словам, также готова проектно-сметная документацию на ремонт фасадов и кровли Центра технического творчества на улице К. Либкнехта, 147 и Дворца детского творчества на улице Чехова, 267. Кроме того, в капитальном ремонте нуждаются фасадные части и входные группы зданий школ №№ 37 и 21.

«Документы тоже готовы и тоже прошли госэкспертизу. Сейчас стоит вопрос о выделении средств на проведение работ. Решать его будем также с правительством региона»,  — рассказала глава города.

Читайте также — Подъездную дорогу к травмпункту БСМП Таганрога отремонтировали.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости ремонт зданий Таганрог ЦВР
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru