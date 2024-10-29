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Подъездную дорогу к травмпункту БСМП Таганрога отремонтировали

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Восстановить асфальтовое покрытие подъездной дороги к травматологическому пункту главной городской больницы удалось за счет спонсоров.

Благоустройство

«О необходимости провести ремонт этого участка прилегающей к медучреждению территории в своих комментариях не раз писали жители. За счет спонсорских средств было восстановлено асфальтовое покрытие. Теперь пациентам будет удобнее подъезжать к зданию травмпункта», — написала в своих соцсетях глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Глава города поблагодарила неравнодушных руководителей таганрогских предприятий за участие и помощь БСМП и отметила, что только совместными усилиями можно сделать наш город более комфортным.

Фото: Telegram Светланы Камбуловой

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БСМП ремонт ремонт дорог Таганрог Светлана Камбулова
Таганрогская правда
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