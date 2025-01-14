В Таганроге 19 января для крещенских купаний планируют оборудовать две купели для желающих окунуться в ледяную воду. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Традиционно места для купаний собираются разместить на Пушкинской набережной в районе кафе «Альбатрос» (ул. Портовая, 2) и на «5 Причале» (ул. Социалистическая, 150-Д). Они будут работать с 08.00 до 20.00. Планируется, что в купаниях примут участие более трех тысяч человек.

Всего в Ростовской области предварительно определено 69 мест массового организованного проведения крещенских купаний. Все их оборудуют лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями. Рядом будут дежурить спасатели, бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Спасательные посты будут укомплектованы необходимым спасательным имуществом.

«В обеспечении безопасности будет задействовано свыше 1000 человек, около 250 единиц техники, в том числе 25 плавсредств», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что специалисты из Таганрога проводят отбор проб мазута на Бердянской косе.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)