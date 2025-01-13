Главная » #В стране

Специалисты из Таганрога проводят отбор проб мазута на Бердянской косе

На чтение 1 мин Просмотров 122 Опубликовано

Специалисты лаборатории федеральной службы по надзору в сфере природопользования из Таганрога прибыли в Бердянск, где на побережье Азовского моря зафиксирован выброс мазута, ставший следствием аварии в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

#В стране

Таганрогские специалисты будут проводить отбор проб и замеры обнаруженных фрагментов нефтепродуктов.

Сейчас на Бердянской косе ведется работа по очистке береговой линии Азовского моря от фракций мазута. В Запорожской области развернут штаб с представителями профильных федеральных ведомств для принятия мер по ликвидации последствий крушения танкеров.

«Штаб будет работать круглосуточно: это работа по очистке территории, мониторинг всего Азовского побережья, как с суши, так и с воды», — рассказал Евгений Балицкий.

Сегодня в Бердянске в работах задействовано более 200 человек и 24 единицы техники для ликвидации фракций мазута. Уже пройдено 5 км побережья, что составляет треть от общей протяженности загрязненного участка. Собрано 398 мешков общим весом около 10 тонн, которые вывозятся на территорию дорожно-строительной компании.

Работы на Азовском побережье продолжатся завтра и будут вестись до полной ликвидации последствий выброса мазута.

Ранее мы рассказали, что в Ростове ликвидировали разлив химикатов, попавших в реку Дон.

Фото телеграм-канал Евгения Балицкого

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Бердянск мазут новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru