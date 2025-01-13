Специалисты лаборатории федеральной службы по надзору в сфере природопользования из Таганрога прибыли в Бердянск, где на побережье Азовского моря зафиксирован выброс мазута, ставший следствием аварии в Керченском проливе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Таганрогские специалисты будут проводить отбор проб и замеры обнаруженных фрагментов нефтепродуктов.

Сейчас на Бердянской косе ведется работа по очистке береговой линии Азовского моря от фракций мазута. В Запорожской области развернут штаб с представителями профильных федеральных ведомств для принятия мер по ликвидации последствий крушения танкеров.

«Штаб будет работать круглосуточно: это работа по очистке территории, мониторинг всего Азовского побережья, как с суши, так и с воды», — рассказал Евгений Балицкий.

Сегодня в Бердянске в работах задействовано более 200 человек и 24 единицы техники для ликвидации фракций мазута. Уже пройдено 5 км побережья, что составляет треть от общей протяженности загрязненного участка. Собрано 398 мешков общим весом около 10 тонн, которые вывозятся на территорию дорожно-строительной компании.

Работы на Азовском побережье продолжатся завтра и будут вестись до полной ликвидации последствий выброса мазута.

Ранее мы рассказали, что в Ростове ликвидировали разлив химикатов, попавших в реку Дон.

Фото телеграм-канал Евгения Балицкого