Вчера в Таганроге устранили пять аварийно опасных участков дорог

Отсыпка проводится как временная мера для обеспечения безопасности автомобильного движения в городе.
Работы по устранению ям на основных автомагистралях в городе продолжаются. В частности, вчера, 9 января, специалисты МКУ «Благоустройство» в качестве временной меры, для обеспечения безопасности дорожного движения, провели отсыпку на нескольких участках автомобильных дорог в Таганроге. Об этом сообщает администрация города.
Аварийно-опасные участки устранили на следующих улицах: Энергетическая, Р. Люксембург (от 10-го до 21-го переулка), Водопроводная, Транспортная,137, Николаевское шоссе.
Фото: Изображение от freepik
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