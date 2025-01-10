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Вчера в Таганроге устранили пять аварийно опасных участков дорог

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Отсыпка проводится как временная мера для обеспечения безопасности автомобильного движения в городе.

Благоустройство

Работы по устранению ям на основных автомагистралях в городе продолжаются. В частности, вчера, 9 января, специалисты МКУ «Благоустройство» в качестве временной меры, для обеспечения безопасности дорожного движения, провели отсыпку на нескольких участках автомобильных дорог в Таганроге. Об этом сообщает администрация города.

Аварийно-опасные участки устранили на следующих улицах: Энергетическая, Р. Люксембург (от 10-го до 21-го переулка), Водопроводная, Транспортная,137, Николаевское шоссе.

Фото: Изображение от freepik

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Таганрогская правда
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