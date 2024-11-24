В Таганроге перенесут лестницу к пляжу в районе Богудонии

В Таганроге будущей весной планируют перенести месторасположение лестницы, ведущей к пляжу в районе Богудонии. Предполагается, что она «переедет» буквально на пару десятков метров.

Как сообщает на своей страничке ВК сообщество Daily Bogudonia, около месяца назад проход на пляж через нынешнюю лестницу перекрыли забором новые собственники территории. Договорится с ними не получилось, поэтому был найден другой вариант.

«При осмотре кадастровой карты появилось убеждение, что ул. Крепость 4-я группа в паре мест подходит прямо к обрыву недалеко от привычного спуска, но в реальности там стоят ворота и ситуация похожа на банальный самозахват», — пишет источник.

Волонтеры обратились за помощью к депутату городской Думы Николаю Московченко, после чего была организована встреча с представителями муниципальной комиссии. Специалисты подтвердили, что ворота установлены на муниципальной земле и должны быть демонтированы.

«Проход в новом месте будет открыт. Ближе к весне организуем спуск», — пообещали волонтеры.

Напомним, что прошлую деревянную лестницу они строили сами. Сейчас не возражают против помощи возможных спонсоров. Однако если таковые не найдутся, снова будут рассчитывать на собственные силы.

Ранее мы рассказали, что в парке 300-летия Таганрога установили таблички с именами погибших участников СВО.

Фото ВК Daily Bogudonia