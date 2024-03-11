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В Таганроге пенсионеру не зачли 12 лет работы и военной службы

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Мужчины был вынужден защищать свои права через прокуратуру.

Новости Таганрога

Таганрогская прокуратура по обращению пенсионера провела проверку соблюдения норм федерального законодательства госучреждением — отделением Фонда пенсионного и социального страхования, сообщает пресс-службы донской прокуратуры.

Заявитель обратился в социальный фонд для перерасчета пенсии по старости, однако ему было отказано. В трудовой стаж необоснованно не включены более 12 лет работы и военной службы, поскольку сотрудники учреждения не приняли во внимание представленные подтверждающие документы, говорится в сообщении ведомства.

Справедливость была восстановлена благодаря вмешательству прокуратуры, которая защитила права пенсионера в судебном порядке. Пожилому мужчине произведен перерасчет пенсии.

Фото из архива «ТП»

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Таганрогская правда
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