В Таганроге пенсионеру не учли 28 лет стажа при назначении выплат

Защитить права пенсионера помогла прокуратура. Жителю Таганрога выплачена задолженность в сумме более 128 тысяч рублей.

Прокуратура Таганрога по обращению гражданина провела проверку соблюдения городским отделением Социального фонда России федерального законодательства.

Установлено, что заявитель обратился в отделение СФР в Таганроге для назначения пенсии по старости, в чем ему было отказано. В трудовой стаж необоснованно не включены 28 лет трудовой деятельности в Республике Казахстан, — говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

Прокуратура Таганрога обратилась с иском о защите прав пенсионера в суд. Судом исковые требования удовлетворены.

Пенсионеру назначена страховая пенсия по старости, выплачена задолженность в сумме свыше 128 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области прокуратура выявила нарушение жилищных прав более трех тысяч многодетных семей.

Фото из архива «Таганрогской правды»