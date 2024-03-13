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В Таганроге пенсионерка пыталась поджечь двери приемника-распределителя

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76-летней женщине приказали сделать это телефонные мошенники.

Новости Таганрога

В Таганроге в полицию поступило сообщении о попытке поджога административного здания — двери приемника -распределителя местного УМВД для административно задержанных. Выяснилось, что поджог совершила 76-летняя пенсионерка.

В ходе опроса в отделе полиции пожилая женщина рассказала, что совершить поджог здания полиции ей приказали по телефону мошенники, которые ранее завладели принадлежащими ей деньгами в сумме 1 млн рублей.

В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту совершения в отношении нее мошенничества.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото ГУ МВД по Ростовской области

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