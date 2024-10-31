В Таганроге пассажирский автобус попал в ДТП

31 октября рано утром на улице Инструментальной в Таганроге столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 13, и Peugeot.

Авария произошла в 06.55, в районе дома № 37. 31-летняя женщина — водитель Peugeot 308, по предварительным данным, допустила столкновение с автобусом «ПАЗ», которым управлял 62-летний мужчина.

«В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. За медицинской помощью никто не обращался», — сообщает Госавтоинспекция Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что 30 октября в Таганроге девушка на иномарке попала в аварию на улице Чехова.

Фото Госавтоинспекции РО