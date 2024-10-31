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В Таганроге девушка на иномарке попала в аварию на улице Чехова

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Вечером 30 октября в Таганроге произошла авария на улице Чехова, где столкнулись два автомобиля, сообщает инспектор по пропаганде городской Госавтоинспекции Яна Султанова.

Новости Таганрога

Авария случилась в 19.15 в районе дома № 22. По предварительной информации, 19-летняя женщина на автомобиле Chevrolet Orlando во время движения допустила наезд на стоящий автомобиль LADA VESTA, за рулем которого находился 23-летний водитель.

В результате ДТП машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказали, что на трассе Ростов-Таганрог перевернулась машина, пострадали четыре человека.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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