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В Таганроге отремонтируют участок дороги по улице Адмирала Крюйса

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К работам подрядная организация приступит с 12 июля.

Город

На участке дороги по улице Адмирала Крюйса (между переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической) будет демонтирован старый изношенный асфальт. Затем дорожники уложат выравнивающий слой асфальтобетона и лишь после этого приступят к укладке верхнего финишного слоя.

«Участок дороги по улице Адмирала Крюйса приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Сейчас продолжаются работы по ремонту дороги на улице Щаденко. Подрядчик полностью завершил фрезерование старого покрытия на участке дороги между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью и приступил к укладке нового асфальта.

«В ближайшей перспективе — начало работ на Николаевском шоссе и улице Циолковского. Напомню, всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Таганроге приведут в порядок более 12 км городских автомагистралей», — уточнил глава администрации.

Ранее мы сообщали, что в середине июля в Таганроге приступят к ремонту дороги на Бакинском мосту.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Андрей Фатеев Безопасные качественные дороги ремонт дорог Таганрог
Таганрогская правда
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