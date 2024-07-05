В Таганроге отремонтируют участок дороги по улице Адмирала Крюйса

К работам подрядная организация приступит с 12 июля.
На участке дороги по улице Адмирала Крюйса (между переулком Биржевой Спуск и улицей Социалистической) будет демонтирован старый изношенный асфальт. Затем дорожники уложат выравнивающий слой асфальтобетона и лишь после этого приступят к укладке верхнего финишного слоя.
«Участок дороги по улице Адмирала Крюйса приведут в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», — сообщил глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.
Сейчас продолжаются работы по ремонту дороги на улице Щаденко. Подрядчик полностью завершил фрезерование старого покрытия на участке дороги между улицей Бабушкина и Привокзальной площадью и приступил к укладке нового асфальта.
«В ближайшей перспективе — начало работ на Николаевском шоссе и улице Циолковского. Напомню, всего в этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Таганроге приведут в порядок более 12 км городских автомагистралей», — уточнил глава администрации.
Ранее мы сообщали, что в середине июля в Таганроге приступят к ремонту дороги на Бакинском мосту.
Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева