24 сентября в Таганроге работники МУП «Управления «Водоканал» восстановят просевшее дорожное покрытие на пересечении улицы Петровской и переулка Гоголевского. Об этом сообщили в городской администрации.

Ранее в этом месте сотрудники коммунальной службы проводили аварийные работы. Затем разрытие устранили и заасфальтировали. Но спустя некоторое время участок проезжей части просел.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения деформированный участок приведут в порядок. Завтра специалисты коммунальной службы выедут на место, выровняют и заново его заасфальтируют», — рассказали в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что участки дорог на территории БСМП Таганрога восстановлены на внебюджетные средства.

Фото «ТП»