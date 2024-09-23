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В Таганроге отремонтируют просевший участок дороги на улице Петровской

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24 сентября в Таганроге работники МУП «Управления «Водоканал» восстановят просевшее дорожное покрытие на пересечении улицы Петровской и переулка Гоголевского. Об этом сообщили в городской администрации.

#ЖКХ

Ранее в этом месте сотрудники коммунальной службы проводили аварийные работы. Затем разрытие устранили и заасфальтировали. Но спустя некоторое время участок проезжей части просел.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения деформированный участок приведут в порядок. Завтра специалисты коммунальной службы выедут на место, выровняют и заново его заасфальтируют», — рассказали в городской администрации.

Ранее мы рассказали, что участки дорог на территории БСМП Таганрога восстановлены на внебюджетные средства.

Фото «ТП»

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ЖКХ новости ремонт дорог Таганрог улица Петровская
Таганрогская правда
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