Участки дорог на территории БСМП Таганрога восстановлены на внебюджетные средства

Об этом рассказал глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Муниципальные медицинские учреждения с прошлого года переданы в областное подчинение, но город не оставляет без внимания своих медиков.

«На встречах с жителями ко мне и моему заместителю по вопросам ЖКХ поступали просьбы о восстановлении асфальтового покрытия въездной дороги в БСМП и непосредственно к станции скорой помощи. Этот вопрос обсудили с городским бизнесом. И в результате нашли возможность восстановить участки дорог на территории БСМП», — написал Андрей Фатеев в своем телеграм-канале.

Отмечается, что это — уже не первый пример сотрудничества города и бизнеса.

«Такая помощь — существенный вклад в создание комфортных условий для наших жителей, что в данном случае особенно ценно — речь идет о главной больнице города», — подчеркнул глава администрации.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге представители бизнеса привели в порядок территорию на улице Дзержинского.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева