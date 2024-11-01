В Таганроге планируют отремонтировать аварийную опору линии электропередач на пресечение улицы 3-й Новоселовской и Чугунного переулка. Об этом сообщили в администрации города.

Тревогу по поводу плачевного состояния электроопоры забили местные жители. Наклоняться в сторону пешеходной дорожки и одного из жилых домов деревянный столб начал еще летом. Горожане утверждают, что неоднократно обращались в аварийные службы, но проблема так и не была решена.

«Ранее по данному вопросу обращений в администрацию города Таганрога не поступало, — пояснили в мэрии.

И добавили, что по словам главного инженера Таганрогского РЭС по ЮЗЭС ПАО «Россети Юг» «Ростовэнерго» В. П. Чувилева, замена (ремонт) опоры будет выполнена до 15 ноября.

Ранее администрация прокомментировала ситуацию с опасными столбами в центре Таганрога.

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