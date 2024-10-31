Опасные столбы в центре Таганрога — комментарий администрации

В местном интернет-СМИ появилась публикация о столбах электропередачи, расположенных в исторической части Таганрога, — на улице Греческой.

Отмечается, что столб на пересечении улицы Греческой и переулка Добролюбовского перегружен проводами и начал клониться к земле. Его единственная «поддержка» — бетонная конструкция, стоящая неподалеку. Другой — на пересечении улицы Греческой и переулка Украинского — буквально «зарос» ветками деревьев.

«Ситуацию усугубляет сухая ветка, повисшая на проводах. О последствиях, к которым это может привести, можно даже не говорить», — пишет источник.

За разъяснениями «Таганрогская правда» обратилась в администрацию города.

Нам ответили, что столбы, расположенные по указанным адресным ориентирам, не находятся на балансе МКУ «Благоустройство».

«В соответствии с п. 21-23 Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, в охранных зонах электропроводов обрезку ветвей проводит собственник электросетей — этот вопрос находится в его компетенции», — говорится в комментарии.

Фото: t.me/bloknot_taganrog