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В Таганроге организацию заставили восстановить часть тротуара на ул. Р. Люксембург

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В Таганроге привлекли к административной ответственности сотрудника организации, которая во время проведения земляных работ практически уничтожила часть асфальтового покрытия тротуара на одной из улиц города, сообщает на своей страничке ВК Административная инспекция Ростовской области.

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В ведомстве подчеркнули, что места производства земляных работ нарушают благоустройство территории. И зачастую устранение последствий разрытия затягивается на неопределенный срок. Так произошло на улице Розы Люксембург в Таганроге.

«Восстановление поврежденного асфальтового покрытия тротуара проведено только после привлечения ответственного должностного лица к административной ответственности», — рассказали в Административной инспекции Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что на таганрогской набережной деревья очистят от паутины.

Фото ВК Административная инспекция РО

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Таганрогская правда
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