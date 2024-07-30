В Таганроге привлекли к административной ответственности сотрудника организации, которая во время проведения земляных работ практически уничтожила часть асфальтового покрытия тротуара на одной из улиц города, сообщает на своей страничке ВК Административная инспекция Ростовской области.

В ведомстве подчеркнули, что места производства земляных работ нарушают благоустройство территории. И зачастую устранение последствий разрытия затягивается на неопределенный срок. Так произошло на улице Розы Люксембург в Таганроге.

«Восстановление поврежденного асфальтового покрытия тротуара проведено только после привлечения ответственного должностного лица к административной ответственности», — рассказали в Административной инспекции Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что на таганрогской набережной деревья очистят от паутины.

Фото ВК Административная инспекция РО