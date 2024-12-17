В Таганроге отремонтирован тротуар на улице Котлостроительной

В Таганроге завершен ремонт тротуара на улице Котлостроительной, сообщает telegram-канал городской администрации.

Инициативный проект был реализован благодаря программе «Сделаем вместе». Работы проведены от дома № 17 до № 19 и от дома № 23 к дому № 29 на улице Котлостроительной. Выполнено устройство бортового камня и асфальтирование тротуара на общей площади 604 метра.

Напомним, что в 2025 году в рамках программы в нашем городе планируют реализовать еще 14 проектов. Среди них создание «Тропы здоровья и долголетия» на территории ЦСО и беговой дорожки с полимерным покрытием на территории школы № 12, обустройство многофункциональных спортивных площадок на улице Морозова, 11, на территориях школ №№ 35, 9 и гимназии имени А.П. Чехова, а также многие другие.

Ранее мы рассказали, что в Приморском парке Таганрога открыта для посетителей детская научная площадка.

Фото tagancity.ru