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В Приморском парке Таганрога открыта для посетителей детская научная площадка

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Площадка появилась благодаря поддержке Правительства Ростовской области. На реализацию проекта по программе «Формирование комфортной городской среды» из бюджета региона направлено 7,3 млн рублей.

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На площадке размещено 12 игровых модулей: «Кинематограф», «Азбука Морзе», «Слушай город», «Плавучий маяк», «Электрическая цепь», «Театр теней», игровой комплекс «Трамвай», балансир «Гриф» и другие. Все они иллюстрируют различные научные направления и демонстрируют работу некоторых научных законов.

Во время рабочего визита в Таганрог достоинства нового игрового пространства оценил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

«Для донского региона этот проект стал пилотным. Основной целью создания детской площадки такого формата является формирование интерактивного музея под открытым небом, в котором через игру дети смогут узнать, что такое электричество, как устроена Солнечная система, какова скорость распространения звука и как вычислить скорость движения», — рассказал Сергей Орлов.

Проект «Научные детские площадки» реализуется по поручению Президента РФ и нацелен на создание инфраструктуры для развивающего досуга ребят и их родителей. Он ориентирован на знакомство дошкольников и младших школьников с основополагающими научными принципами, а родителей — с современными научными тенденциями и возможностями, которые открываются благодаря карьере в области исследований и разработок.

Площадка с безопасным резиновым покрытием расположилась неподалеку от городка аттракционов. Игровые элементы уже вовсю осваивает детвора.

«Дала поручение коллегам подготовить инструкторов для знакомства маленьких посетителей со всеми возможностями игровых модулей. В этом качестве выступят студенты Таганрогского института им. А.П. Чехова», — отмечала ранее глава города Таганрога Светлана Камбулова.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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