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В Таганроге отремонтировали водопроводный колодец на улице Галицкого

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Депутат городской Думы по 10-му избирательному округу Андрей Галенков оказал содействие в решении проблемы с ремонтом водопроводного колодца на улице Галицкого.

#ЖКХ

Жители округа обратились к депутату, сообщив об утечке из водопроводного колодца по ул. Галицкого, 10-1: образовавшаяся лужа практически достигала территории школы № 39. Ситуация сильно осложнялась тем, что водопроводная линия, на которой расположен колодец не муниципальная, а частная.

При содействии депутата были организованы ремонтные работы. Бригада МУП «Управление «Водоканал» устранила течь.

Источник: городская Дума Таганрога

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Таганрогская правда
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