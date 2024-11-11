В Таганроге отремонтировали водопроводный колодец на улице Галицкого

Депутат городской Думы по 10-му избирательному округу Андрей Галенков оказал содействие в решении проблемы с ремонтом водопроводного колодца на улице Галицкого.

Жители округа обратились к депутату, сообщив об утечке из водопроводного колодца по ул. Галицкого, 10-1: образовавшаяся лужа практически достигала территории школы № 39. Ситуация сильно осложнялась тем, что водопроводная линия, на которой расположен колодец не муниципальная, а частная.

При содействии депутата были организованы ремонтные работы. Бригада МУП «Управление «Водоканал» устранила течь.

Источник: городская Дума Таганрога