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В Таганроге между двумя многоэтажками на улице Чехова заасфальтировали дорожку

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Депутат городской Думы по 10-му округу Андрей Галенков продолжает выполнять наказы избирателей: заасфальтирована дорожка между домами по улице Чехова, 340 и 340/1.

Благоустройство

Многие из наказов избирателей связаны с состоянием дорог и тротуаров. Так, жители домов №№340 и 340/1 по улице Чехова просили заасфальтировать дорожку вдоль детской площадки, которая расположена между этими двумя домами.

В итоге на днях заасфальтировали основную дорожку и четыре подхода к ней от дома №340/1. Дорожка получилась довольно широкая и длинная, а самое главное – удобная и для мам с малышами или колясками, и для прогулок пожилых жителей двора.

Источник: городская Дума Таганрога

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городская Дума депутаты наказы избирателей
Таганрогская правда
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