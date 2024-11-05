В Таганроге между двумя многоэтажками на улице Чехова заасфальтировали дорожку

Депутат городской Думы по 10-му округу Андрей Галенков продолжает выполнять наказы избирателей: заасфальтирована дорожка между домами по улице Чехова, 340 и 340/1.

Многие из наказов избирателей связаны с состоянием дорог и тротуаров. Так, жители домов №№340 и 340/1 по улице Чехова просили заасфальтировать дорожку вдоль детской площадки, которая расположена между этими двумя домами.

В итоге на днях заасфальтировали основную дорожку и четыре подхода к ней от дома №340/1. Дорожка получилась довольно широкая и длинная, а самое главное – удобная и для мам с малышами или колясками, и для прогулок пожилых жителей двора.

Источник: городская Дума Таганрога