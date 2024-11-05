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В Таганроге отремонтировали светофор на перекрестке с интенсивным движением

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МКУ «Благоустройство» провело работы по ремонту светофорного объекта на пересечении улиц Чехова и Ломоносова в Таганроге.

Новости Таганрога

Через этот перекресток ежедневно проходит большой поток транспорта.

«В Таганроге систематически выполняются работы по своевременному ремонту и обслуживанию светофорных объектов. При обнаружении неполадок или перебоев в работе светофоров жители города могут обратиться в диспетчерскую службу по телефонам: 8 (8634) 43-14-09 или 05», — уточнили в МКУ «Благоустройство».

Напомним, в конце октября 2024 года специалисты коммунальных служб завершили установку четырех новых светофорных объектов. Ремонт еще 16 устаревших светофоров запланирован на 2025 год.

Фото: МКУ «Благоустройство»

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Таганрогская правда
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