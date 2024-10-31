На улицах Таганрога планируют заменить еще 16 светофоров

В Таганроге специалисты коммунальных служб завершили установку четырех новых светофорных объектов, сообщила глава города Светлана Камбулова.

Светофоры появились на нескольких перекрестках с интенсивным движением: ул. Кузнечная – 10-й переулок, ул. Александровская – 16-й переулок, ул. Бакинская – 4-я Линия. А также на пересечении улицы Социалистической и переулка Паркового – здесь светофорный объект установили благодаря АО «Тагмет».

«Считаю, что в условиях, когда число автомобилей на улицах постоянно растет, очень важно отрегулировать транспортные и пешеходные потоки так, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя на дороге комфортно, а главное безопасно», — отметила Светлана Камбулова.

По ее словам, в будущем году модернизация светофорного оборудования продолжится. Сейчас на улицах есть 16 светофорных объектов, которым уже более 25 лет. Их нужно заменить современными светодиодными приборами.

«В 2025 году планируем начать с реконструкции светофоров на пересечение улиц Дзержинского и Фрунзе и на улицы Москатова и площади Марцевский треугольник», — сообщила глава города.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге «Водоканал» устранил крупную коммунальную аварию на улице Ленина.

Фото t.me/KambulovaSvetlana