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В Таганроге отремонтировали крышу 100-летнего дома в центре города

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В Таганроге завершен капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по улице Фрунзе, 27, сообщает региональный Фонд капремонта.

Город

Крыша двухэтажного жилого дома, построенного в 1923-м году и отметившего недавно 100-летний юбилей, имела жесткое покрытие. Подрядной организацией — ИП Ермишин — выполнены работы по капремонту в несколько этапов.

Было снято старое покрытие из шифера, частично замены стропильные «ноги». Затем крышу покрыли современной металлочерепицей. Также здесь подрядчик отремонтировал вентиляционные каналы с установкой на них «колпаков». Оборудован безопасный выход на кровлю через люк, появилось  ограждение по периметру в соответствии со СНиП, заменены трубы водосточной системы.

Отметим, что фасад дома по улице Фрунзе, 27 имеет признаки объекта культурного наследия.

«Зима в Ростовской области выдалась теплой, и это позволяет не останавливать ход комиссионных приемок после капитального ремонта. Пополнила ряды и кровля МКД № 27 по улице Фрунзе в Таганроге», — говорится в сообщении.

Капитальный ремонт крыши принят на выездной комиссионной проверке с участием специалистов строительного и технического контроля, подрядчика — исполнителя работ, представителей местной администрации и жителей дома.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге по программе капремонта отремонтировали многоэтажку на улице Морозова.

Фото Фонда капитального ремонта Ростовской области

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Таганрогская правда
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