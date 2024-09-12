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В Таганроге отремонтировали фасад двухэтажного дома в исторической части города

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Капитально отремонтирован фасад двухэтажного дома, расположенного в Таганроге на улице Греческой, 14. Здесь проведен комплекс восстановительных работ.

Благоустройство

«Этот двухэтажный многоквартирный дом принадлежит к исторической застройке Таганрога. Данные о точном введении дома в эксплуатацию разнятся. Конечно же, отслужив не одно десятилетие, МКД очень нуждался в восстановлении фасада. И здесь на выручку зданию пришел капремонт», — сообщает региональный Фонд капитального ремонта на своих информационных ресурсах.

Так выглядел дом по улице Греческой, 14 до ремонта

Ремонтом фасада МКД на улице Греческой, 14, как и многих других в Таганроге, занималась подрядная организация ООО «Триумф». Были выполнены следующие виды работ: восстановление существующего штукатурного слоя, покрытие декоративной штукатуркой и окраска фасада,  оштукатуривание горизонтальной тяги и карнизов, ремонт откосов, восстановление декоративных элементов на окнах.

Также в доме восстановили входную группу и облицовку стены на втором этаже, отремонтировали цоколь и подвал.

«В рамках ремонта фундамента выполнена отмостка, что уже по достоинству оценили жители дома. Полный спектр работ по капитальному ремонту фасада, подвала и фундамента принят в рамках недавней выездной комиссионной проверки», — уточняет ФКР по Ростовской области.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге после капремонта преобразился старый дом на улице Бабушкина.

Фото: страница ФКР по РО в соцсети

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Таганрогская правда
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