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В Таганроге отопительный сезон начнется 21 октября

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В жилых домах Таганрога планируется начать отопительный сезон с 21 октября. Что касается предприятий соцсферы, то в них тепло могут начать подавать уже с завтрашнего дня.  

Город

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, сегодня на планерном совещании в администрации города с руководителями структурных подразделений обсуждался вопрос готовности Таганрога к началу отопительного сезона. Тема весьма актуальная – в город пришла настоящая осень с дождями и ветром, температура воздуха существенно понизилась.

«Планируем отопительный сезон начать с 21 октября. Соответствующие поручения даны и проект постановления проходит процедуру согласования. Что касается учреждений социальной сферы, то их начнем подключать к теплу буквально с завтрашнего дня по заявкам руководителей», — рассказала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказали, что в центре Таганрога ограничили движение из-за ремонта водопровода.

Фото из архива (donland.ru).

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Таганрогская правда
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