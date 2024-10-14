В Таганроге ограничено движение на участке улицы Петровской из-за капитального ремонта аварийного участка водопровода.

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, специалисты «Водоканала» приступили к капитальному ремонту участка протяженностью 675 метров, который расположен между переулками Малым Садовым и Итальянским.

«Этот участок трубопровода имеет стопроцентный износ. Работы будут проводиться бестраншейным способом. Плановый срок их окончания — конец декабря 2024 года», — рассказала Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

В связи с ремонтом ограничено движение по четной стороне улицы Петровской — от переулка Мечниковского до переулка Малого Садового. Ориентировочно до 23 декабря.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге завершается строительство нового здания ГИМС.

Фото t.me/KambulovaSvetlana