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В Таганроге открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области

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Таганрог вместе с другими российскими городами  организовал сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Новости Таганрога

«Администрация города, общественные организации, волонтёры и все неравнодушные таганрожцы помогают тем, кто попал в беду и нуждается в нашей поддержке больше всего», — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Таганроге действует по адресу: пер. Итальянский, 6. Сюда все желающие помочь могут принести медикаменты, сухпайки, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, школьные принадлежности.

Напомним, донские волонтеры совместно с Народным фронтом отправили в Курскую область, пострадавшую от обстрелов ВСУ, генераторы, автомангалы, бронежилеты, продуктовые наборы.  Добровольцы работают на едином федеральном складе гуманитарной помощи, действующем в Ростове на базе ДГТУ.

Оказывают помощь в погрузке и занимаются доставкой гуманитарных грузов специалисты областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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