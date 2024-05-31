В Таганроге открыли мемориал погибшим бойцам СВО «Колокол с журавлями»

Сегодня, 31 мая, на Мариупольском кладбище Таганрога состоялась торжественная церемония открытия мемориала «Колокол с журавлями». В ней приняли участие не только создатели памятника, но и родители, родственники и друзья таганрожцев, погибших в зоне спецоперации на Украине.

В Таганроге увековечили память о бойцах, погибших во время специальной военной операции. Сегодня на Мариупольском кладбище официально открыли народный памятник — мемориальную композицию «Колокол с журавлями». Ее автор — кузнец Валентин Вернигора. Год назад он в числе еще 80 мастеров из 70 российских городов и шести стран принял участие в создании мемориала «Смерч журавлей», установленного в городе Туапсе, — написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

По замыслу автора колокол, который находится в центре композиции, будет звонить вечно и напоминать о подвигах героев СВО, и о том, что свобода имеет высокую цену. А журавли, устремившиеся вверх, в небо, это души павших солдат.

В создании композиции «Колокол с журавлями» кузнецу помогли десятки неравнодушных жителей города — общественники, представители бизнеса. Среди них и члены Союза волонтёров Отечества: ветераны-афганцы, Виктор Усков и Василий Корольчук, а также корреспондент «Таганрогской правды» Евгений Бутылин.

В церемонии открытия мемориала приняли участие не только создатели памятника, меценаты, но и родители, родственники и друзья таганрожцев, погибших в ходе СВО.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигами наших земляков. Вспоминаем всех, кто отдал свою жизнь беззаветному служению Отечеству. Вечная слава Героям России! – отметил Андрей Фатеев.

Напомним, в Таганроге, рядом с мемориалом «Черный тюльпан», строят стелу в честь погибших героев СВО.

Фото: телеграм-канал Андрея Фатеева