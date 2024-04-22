В концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога открылась выставка декоративно-прикладного творчества «Наивная керамика взрослых детей», подготовленная автономной некоммерческой организацией «Творческая инициатива» при поддержке Фонда президентских грантов.

На выставке представлены работы, авторами которых являются взрослые с ментальными особенностями, живущие в Таганрогском психоневрологическом интернате № 1 и Таганрогском доме инвалидов.

Руководитель АНО «Творческая инициатива» Екатерина Дегтерева, создавая проект, считала, что одна из главных его задач — дать людям с ментальными особенностями возможность реализовать себя через искусство, а также помочь их социальной адаптации. И вот, спустя три года с момента зарождения проекта, можно с уверенностью сказать, что это удалось. Свидетельство тому – выставка, экспонаты которой выполнены с мастерством и фантазией.

На сегодняшний день в рамках этого уникального проекта керамикой занимаются 40 взрослых ментальных инвалидов из психоневрологических интернатов Таганрога. Разделены они на три группы. На курсе «Новичок» занимаются 24 человека, которые только приступили к освоению ремесла, еще 10 человек с курса «Продвинутые» уже приобрели некоторый опыт работы с глиной и могут лепить более сложные изделия. А для шести человек курса «Профессионал», которые работают с керамикой уже пятый год, стали доступны более сложные по технике исполнения формы. Причём двое из самых опытных учеников – Ольга Клименко и Евгения Плешакова – достигли такого уровня подготовки, что смогли уже сами стать учителями для курса «Новичок».

Для Ольги и Евгении это очень важная ступень в развитии мастерства, ведь они не только могут видеть работы других, но и могут сами объяснить, как делать то или иное изделие. Теперь Женечка и Оля доросли до помощниц преподавателя на занятиях. Они официально трудоустроены в нашем проекте и получают зарплату, – рассказывает руководитель АНО «Творческая инициатива» Екатерина Дегтерёва.

А недавно в керамической мастерской появилось ещё одно направление – литьё. Это когда жидкая керамическая масса (шликер) заливается в гипсовую форму, где она приобретает нужный вид, после чего изделие достают из формы, высушивают и обжигают.

Для наших подопечных литьё стало новой вехой в работе с керамикой, потому что оно дало возможность сосредоточиться на дизайне, работать с формами, которые они не смогли бы создать руками. А ещё прорезка изделий в кожетвёрдом состоянии помогает развивать внимание, ведь это очень кропотливый процесс, требующий сосредоточенности. Это стало возможно благодаря приходу в нашу команду в рамках грантового проекта литейщика и гипсомодельщика Бориса Сидорова. Технолог-керамист Алевтина Кутлук создаёт в рамках нашего проекта методический фонд, что позволяет более наглядно объяснить ребятам нюансы разных техник, а волонтер-доброволец Любовь Морякова — помогает во время занятий. Её жизнелюбие делает нашу студию более солнечной, — рассказывает Екатерина Дегтерёва о своём коллективе.

Выставка «Наивная керамика взрослых детей» будет работать в концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки до 30 апреля.

Светлана Григоришина, фото автора