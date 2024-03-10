В Таганроге открылась выставка картин Людмилы Озериной

В городской библиотеке имени А.П. Чехова открылась персональная выставка живописи и графики «Тихая моя Родина» таганрогской художницы, директора детской художественной школы имени С.И. Блонской Людмилы Озериной.

Зал библиотеки едва вместил желающих принять участие в церемонии открытия. Поздравить Людмилу Озерину пришли председатель городской Думы – глава города Инна Титаренко, председатель Таганрогского отделения союза художников России Александр Щенников, член творческого союза художников, председатель секции графики Александра Волкова, коллеги, ученики и просто любители живописи.

Ведущая мероприятия — заведующий отделом «Центр культурных программ» библиотеки Оксана Сербина рассказала о творческом пути художницы. Родилась в селе Боцманово Неклиновского района. Закончила Таганрогскую художественную школу, затем художественно-графический факультет Ростовского педагогического университета. Более двадцати лет Людмила Озерина работает преподавателем изобразительного искусства в Таганрогской художественной школе, а последние двенадцать лет возглавляет ее. Но это не мешает заниматься живописью. Людмила Юрьевна работает как с масляными красками, так и с акварелью. Ее картины реалистичны, порой динамичны, а порой уводят зрителя от суеты в тихий спокойный мир размеренной русской глубинки.

Само название выставки — «Тихая моя Родина» предполагает тематику представленных картин. Их здесь порядка пятидесяти. Многие полотна – живописные впечатления художницы от оставшейся в памяти детской деревенской жизни, красоты родного Донского края, Таганрога и России в целом. Присутствуют также с нежностью выписанный образ простой русской женщины и играющая детвора.

Художница часто выезжает на пленэр в разные уголки нашей Родины. Вот перечень только последних ее достижений: 2019 год – персональная выставка акварельной живописи «Мгновения прекрасного», 2021 год – принята в члены Всероссийской творческой общественной организации «Творческий союз художников России», 2020 год — участие в Межрегиональной художественной выставке «Радуга Юга» (г. Пятигорск) и в III Международном биеннале «Современная акварель» (Крым, г. Алушта), 2023 год — участие в «XIII Межрегиональной художественной выставке Юг-России» (г. Ростов-на-Дону) и персональная выставка «Гармония творчества» (Таганрог, ТХМ).

Послушаем, что говорят пришедшие на выставку…

Инна Титаренко:

– Людмила Юрьевна — замечательный художник и большой педагог. Она любит свой родной край и передает эту любовь своим ученикам. Ее картины проникнуты светом, красотой природы и людей, живущих в нашем городе, в Донском регионе. Хочется пожелать ей творческого роста и успехов.

Александр Щенников:

– Я рад, что присутствую на выставке своей ученицы. Видно, что она много работает на пленэре и ей удается передать настроение в своих картинах. Горд за нее.

Александра Волкова:

– Со своей коллегой мы знакомы давно. Не первый раз я приезжаю на открытие ее персональной выставки. Людмила – одна из лучших акварелистов в нашем союзе, всегда идет в авангарде. У нее очень тонкие профессиональные работы.

Анастасия Устинова, заместитель руководителя по работе со зрителями театра имени А.П.Чехова:

– Людмила Озерина — невероятный мастер живописи. От ее работ веет теплом, весной и женственностью. Браво!

Ученицы 3 «В» класса Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской (смущаясь):

– Людмила Юрьевна очень понятно все объясняет, на уроках много интересного рассказывает. Нам нравится, что она учит нас, как правильно рисовать. Мы ее любим!

Поздравить Людмилу Юрьевну с очередной творческой вехой в ее жизни пришли хор народной песни студентов музыкального училища, образцовый ансамбль скрипачей «Крещендо» Детской школы искусств села Николаевка Неклиновского района, обладатель Гран-при Международного конкурса пианистов имени Сафонова, Гран-при Международного конкурса искусств «Цветы Нации», учащаяся детской музыкальной школы имени А.Г. Абузарова Виолетта Болучевская, ансамбль домристов Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского.

Русский художник Василий Поленов сказал: «Мне кажется, что искусство должно давать счастье и радость, иначе оно ничего не стоит». Вглядываясь в картины Людмилы Озериной, понимаешь, что жить и творить в нашей стране это и есть счастье.

Анатолий ИВАШОВ, фото автора