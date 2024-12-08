В Таганроге открылась уникальная выставка ёлочных игрушек

В Таганроге выставка «Сокровища Деда Мороза» открылась в музее А.А. Дурова (пер. Антона Глушко, 44). В экспозиции более тысячи елочных игрушек из частной коллекции Светланы Гунько и фондов Таганрогского музея-заповедника.

На открытии выставки коллекционера Светлану Гунько посетителям представил заведующий музеем Дмитрий Артемьев. Светлана Юрьевна – наша землячка, родилась и выросла в Таганроге, сейчас живет в Карачаево-Черкесской Республике. Коллекционированием елочных игрушек она занимается более 20 лет. А началось все в начале 2000-х годов, когда Светлана купила елочную игрушку – корабль с алыми парусами. Принесла домой, показала маме, а та: «Да, красивая игрушка. Но в моем детстве были красивее!». Это и побудило уже взрослую дочь к её увлечению. Стоит заметить, что мама Светланы – Татьяна Анатольевна Козубенко, работающая в музее А.А. Дурова с момента его открытия в 1987 году.

Выступая на открытии выставки, настоятель таганрогского Никольского храма иеромонах Маврикий (Звягинцев) напомнил присутствующим, что первоначально украшаемая сладостями, фруктами и орешками привезенная из леса вечнозеленая красавица была атрибутом не Нового Года, а Рождества Христова. Отец Маврикий также отметил, что рождественско-новогодние праздники возвращают всех нас в наше детство, и украшенная елка в этом играет особую роль. Батюшка добавил, что посещение выставки уже – в планах воскресной школы при Никольском храме.

После торжественного открытия первую экскурсию провела сама же Светлана Гунько. Экспонаты не только представляют художественную ценность, но и рассказывают об истории нашего Отечества. Почти каждая игрушка – истинное произведение декоративно-прикладного искусства. Среди них есть уникальные — выполненные по индивидуальному заказу в единственном экземпляре.

Наряду с елочными игрушками представлены разнообразные елочные украшения, а также исторические фотографии, книги, открытки, создающие фон для представленных игрушек, объединенных отдельными темами. Свое место на выставке нашли карнавальные маски и костюмы, причем как новогодние маскарадные, так и цирковые.

Символично, что среди представленных в музейных витринах любимых сюжетов и героев – цирковые артисты, в особенности – клоуны и разнообразные дрессированные животные. В СССР цирк из балагана превратился в настоящее и во всех отношениях высокое искусство. Анатолий Анатольевич Дуров, талантливый клоун и гениальный дрессировщик, сыграл в этом выдающуюся роль.

Застекленные шкафы и стенды с разнообразнейшими елочными игрушками заняли все пять экспозиционных музейных залов. Осмотр экспозиции идет по кругу: посетители словно движутся по цирковому манежу. В первом стенде представлены елочные игрушки самого Анатолия Анатольевича Дурова и его современников: эти экспонаты – из фондохранилища Таганрогского музея-заповедника. А завершает экспозицию авторская работа Ирины Артемьевой, изготовленная ею в этом году в единственном экземпляре по заказу Таганрогского музея-заповедника. Это – «Артист цирка А.А. Дуров». Ирина Артемьева – однофамилица Дмитрия Артемьева, живет в Сыктывкаре, она — лучший мастер елочных игрушек в Республике Коми.

Будущих посетителей выставки «Сокровища Деда Мороза в музее Дурова» ждет множество интересных открытий и знакомств. Выставка продолжит работу до 20 января.

Ранее мы рассказали, что выставка Таганрогского музея А.А.Дурова открылась в Воронеже.

Антон Сахновский, фото автора