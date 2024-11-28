Выставка Таганрогского музея А.А.Дурова открылась в Воронеже

Она посвящена 160-летию со дня рождения Анатолия Дурова.

На днях в Воронежском областном краеведческом музее открылась выставка «Мир цирка» из собрания Таганрогского музея-заповедника и частной коллекции артиста цирка, заведующего музеем А.А. Дурова Дмитрия Артемьева. Об этом сообщает министерство культуры Ростовской области.

Экспозиция посвящена 160-летию со дня рождения Анатолия Дурова – знаменитого клоуна-сатирика и дрессировщика, одного из братьев основателей цирковой династии Дуровых. Специально к открытию выставки Театральными мастерскими г. Ростова-на-Дону под руководством Елены Вантеевой была изготовлена реконструкция сценического костюма А.Л. Дурова, говорится в сообщении.

Посетители выставки смогут увидеть около 300 уникальных подлинных предметов XIX – XXI вв., включая костюмы и реквизит артистов; книги и рекламные буклеты; фотографии, в том числе с дарственными надписями и автографами. На экспозиции представлены также памятные вещи известных артистов и династий отечественного цирка.

«Мир цирка» от Таганрогского музея А.А.Дурова будет открыт до 4 марта 2025 года.

Фото: министерство культуры РО