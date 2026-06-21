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В Таганроге открылась серия фотовыставок о памяти ВОВ — проект объединил снимки из нескольких стран

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В Таганроге стартовала серия мини-фотовыставок «Память о Великой Отечественной войне в странах мира». Проект реализуется совместно управлением по развитию туризма и внешних связей городской администрации и библиотекой имени А.П. Чехова.

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Первая экспозиция открылась в библиотечном филиале — библиотеке семейного чтения № 10. На выставке представлены снимки, присланные энтузиастами из Беларуси, Венесуэлы, Катара, Марокко, Франции и Чехии. Материалы были получены благодаря сотрудничеству с Координационными советами соотечественников, Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь, а также с давним партнером Таганрога — общественной организацией «Форум «Русская культура Гютерсло».

«На открытие пришли не только сотрудники библиотеки и представители мэрии, но и воспитанники городского Социального приюта для детей и подростков, с которым филиал № 10 давно сотрудничает», — рассказал заместитель главы администрации Таганрога по вопросам экономики Олег Шеховцов.

Выставка будет работать до 20 июля в здании филиала № 10 ЦГПБ имени А.П. Чехова на улице Театральной, 6. Вход свободный.

Ранее мы рассказывали о том, что рисунки детей из художественной школы Таганрога увидели в Аргентине.

Фото: МАХ Олега Шеховцова

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Таганрогская правда

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