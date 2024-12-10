В Таганроге открылась новогодняя выставка кукол

В преддверии самых долгожданных праздников — Нового года и Рождества в малом концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога открылась выставка авторских кукол и декоративно-прикладного творчества таганрогских мастеров «Рождественская мистерия».

Здесь можно увидеть неповторимые авторские куклы, сюжетные зарисовки, арт–объекты, созданные талантливыми мастерами. Каждая из представленных работ — это маленький мир, наполненный деталями и эмоциями. Работы выполнены в различных стилях и техниках, что позволяет каждому посетителю найти что-то особенное и уникальное.

«Рождественская мистерия» не ограничивается только куклами. Здесь также представлены работы в области декоративно-прикладного творчества. Все они объединены одной общей волшебной темой — Новый год и Рождество.

Выставка будет работать до 29 декабря в здании библиотеки на улице Петровской, 96. Вход по билетам и по «Пушкинской карте».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась уникальная выставка ёлочных игрушек.

Фото ВК Библиотека имени А.П. Чехова