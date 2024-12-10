Главная » Культура

В Таганроге открылась новогодняя выставка кукол

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В преддверии самых долгожданных праздников — Нового года и Рождества в малом концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки Таганрога открылась выставка авторских кукол и декоративно-прикладного творчества таганрогских мастеров «Рождественская мистерия».

Культура

Здесь можно увидеть неповторимые авторские куклы, сюжетные зарисовки, арт–объекты, созданные талантливыми мастерами. Каждая из представленных работ — это маленький мир, наполненный деталями и эмоциями. Работы выполнены в различных стилях и техниках, что позволяет каждому посетителю найти что-то особенное и уникальное.

«Рождественская мистерия» не ограничивается только куклами. Здесь также представлены работы в области декоративно-прикладного творчества. Все они объединены одной общей волшебной темой — Новый год и Рождество.

Выставка будет работать до 29 декабря в здании библиотеки на улице Петровской, 96. Вход по билетам и по «Пушкинской карте».

Ранее мы рассказали, что в Таганроге открылась уникальная выставка ёлочных игрушек.

Фото ВК Библиотека имени А.П. Чехова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выставка кукол новости Новый год Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru