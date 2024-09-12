В Таганроге открылась мультимедийная выставка «Ростовская область. Моя история»

До 15 сентября с передвижной мультимедийной выставкой «Ростовская область. Моя история» можно познакомиться в ДК «Фестивальный». Первыми ее гостями стали активисты «Движения первых».

Выставку презентовали 30 августа на Самбекских высотах. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева передвижная экспозиция будет представлена во всех муниципалитетах региона, сообщается на портале донского правительства.

Мультимедийная выставка состоит из 16 стендов: одни рассказывают об особенностях географии региона, его традициях, на других можно проверить свои знания в игровой форме. Экскурсию проводит «электронный гид» при помощи видеороликов с субтитрами, фотоматериалов и инфографики.

Основные исторические эпохи России на выставке разбиты по четырем тематическим блокам: «Донской край от античности до конца XIX в.», «Великая октябрьская социалистическая революция, становление советской власти и Гражданская война на Дону», «Ростовская область в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Современное развитие Ростовской области».

До конца октября выставка посетит 10 муниципалитетов Ростовской области и охватит порядка 10 тысяч человек. Уже на следующей неделе экспозиция отправится в Мясниковский район – в село Чалтырь.

Проект по созданию передвижной мультимедийной выставки «Ростовская область. Моя история» стал одним из победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодежной политики в регионах России «Регион для молодых» в 2023 году. Проект реализуется в рамках регионального проекта «Молодежь России» нацпроекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото: donland.ru