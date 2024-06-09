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В Таганроге отключат горячую воду еще на двух улицах

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В Таганроге с 13 июня на две недели останутся без горячей воды жители двух улиц города.

Город

Как сообщил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков, в связи с проведением планово-предупредительных работ будет временно ограничена подача горячего водоснабжения на улицах Свободы и Водопроводной. Период отключения продлится с 13 по 26 июня.

Ранее мы рассказали, что до 17 июня остались без горячей воды жители домов в Северном микрорайоне.

Фото Анатолия Ивашова

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нет горячей воды новости Таганрог
Таганрогская правда
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