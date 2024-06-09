В Таганроге отключат горячую воду еще на двух улицах

В Таганроге с 13 июня на две недели останутся без горячей воды жители двух улиц города.

Как сообщил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков, в связи с проведением планово-предупредительных работ будет временно ограничена подача горячего водоснабжения на улицах Свободы и Водопроводной. Период отключения продлится с 13 по 26 июня.

Ранее мы рассказали, что до 17 июня остались без горячей воды жители домов в Северном микрорайоне.

Фото Анатолия Ивашова