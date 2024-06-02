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Один из районов Таганрога останется без горячей воды

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В предстоящий вторник, 4 июня, один из микрорайонов Таганрога на две недели останется без горячей воды.

Город

Как сообщил в своем telegram-канале министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Сизиков, подача горячего водоснабжения будет временно ограничена в Северном микрорайоне в связи с проведением планово-предупредительных работ. Период отключения продлится с 4 по 17 июня.

Ранее мы рассказали, что до 10 июня остались без горячей воды жители домов в центре Таганрога.

Фото Анатолия Ивашова

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Таганрогская правда
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