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В Таганроге от ветра упали электроопоры на улице Октябрьской

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Сегодня утром, 15 февраля, в Таганроге водителей ждал неприятный сюрприз. На улице Октябрьской упало на дорогу сразу несколько деревянных опор электросети.

Новости Таганрога

Фото с места происшествия выложили очевидцы в соцсетях. Судя по всему, столбы не выдержали северо-восточного ветра, который ночью усилился до 9 метров в секунду. Упавшие электроопоры перегородили проезд и затруднили движение. Как сообщают подписчики ВК группы «Таганрогское ДПС», сотрудники ДПС уже перекрыли ул. Октябрьскую от Старого вокзала (офис Сбербанка) в сторону «Красного гидропресса».

Судя по оборванным проводам, у местных жителей начало дня тоже не задалось. Но утром на месте происшествия был замечен автомобиль ремонтной бригады энергетиков. Так что есть надежда, что электроснабжение скоро восстановят. Кстати, ветреная погода также сохранится в течение завтрашнего дня. Так что, возможны новые «сюрпризы».

Фото ВК «Таганрогское ДПС»

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Таганрогская правда
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