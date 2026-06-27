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В Таганроге от сильного ливня пострадал Центральный пляж, зону отдыха обещают восстановить за два дня

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26 июня в Таганроге после прошедшего сильного ливня с грозой и градом с Центрального пляжа смыло песок. Из-за особенностей расположения эта зона отдыха нередко страдает от природных катаклизмов.

Город

Глава города Светлана Камбулова назвала ситуацию неприятной, но заверила, что власти уже приступили к решению проблемы. Вчера на место выезжал заместитель главы администрации Егор Долматов, который координирует восстановительные работы. По его словам, пляжную линию планируется восстановить в течение двух дней.

Кроме того, из-за шквалистого ветра в городе упали несколько веток и деревьев. Сотрудники МКУ «Благоустройство» вчера приступили к расчистке. Работы велись круглосуточно — все необходимые ресурсы и бригады были готовы к ликвидации последствий непогоды.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге статус объекта культурного наследия одного из зданий усложняет борьбу с оползнем на улице Греческой.

Фото: мессенджер «MAX» Егора Долматова

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Таганрогская правда

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