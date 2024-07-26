В Таганроге остались без света жители семи улиц

26 июля в Таганроге остались без электричества жители семи городских улиц. Об этом сообщает МКУ «Управление защиты от ЧС».

Как сообщает ведомство, специалисты ЮЗЭС проводят обрезку деревьев и перетяжку кабеля линии электроснабжения на ТП-50. В связи с этим нет электроэнергии в домах на улицах Лесной, Восточной, Дорожной, 2-й Советской, Октябрьской, Ветреной и в переулке Партизанском. Ориентировочно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38–31–10.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге ликвидировали аварию на водопроводных сетях.

Фото rosseti-yug.ru