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В Таганроге ликвидировали аварию на водопроводных сетях

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В Таганроге устранили аварию на водопроводных сетях, которая произошла в районе дома № 4 по улице Сызранова.

#ЖКХ

24 июля местные жители написали в соцсетях, что из-за прорыва трубы затопило их двор. И пробраться через текущие по дорогам реки можно с большим трудом. По словам таганрожцев, ранее похожая коммунальная авария на водопроводных сетях произошла с другой стороны их дома.

За комментариями мы обратились в администрацию Таганрога, где нам сообщили, что 25 июля на место аварии выезжали сотрудники МУП «Управление «Водоканал», которые уже устранили утечки.

Фото ВК «Мой Таганрог»

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Таганрогская правда
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