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В Таганроге остались без света жители девяти улиц

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Сегодня, 7 мая, без электричества до конца рабочего дня останутся жители некоторых улиц Таганрога. Об этом предупреждает городское МКУ «Управление защиты от ЧС».

Город

Специалисты ЮЗЭС проводят плановые ремонтные работы на тяговой подстанции ТП-24. В связи с этим без электроэнергии останутся улицы 3-я Линия, Бакинская, Маршала Жукова, 4-я и 6-я Садовые площадки, 3-й и 4-й Линейные проезды, переулки 2-й и 3-й Новые. Ориентировочно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38 – 31 – 10.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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