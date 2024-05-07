В Таганроге остались без света жители девяти улиц

Сегодня, 7 мая, без электричества до конца рабочего дня останутся жители некоторых улиц Таганрога. Об этом предупреждает городское МКУ «Управление защиты от ЧС».

Специалисты ЮЗЭС проводят плановые ремонтные работы на тяговой подстанции ТП-24. В связи с этим без электроэнергии останутся улицы 3-я Линия, Бакинская, Маршала Жукова, 4-я и 6-я Садовые площадки, 3-й и 4-й Линейные проезды, переулки 2-й и 3-й Новые. Ориентировочно до 17 часов.

Телефон для справок: 8(8634) 38 – 31 – 10.

Фото «Таганрогской правды»